Fiscalia arxiva la investigació a Colau per irregularitats en subvencions

La fiscalia ha arxivat la investigació que va obrir a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i als exregidors Jaume Asens i Gerardo Pisarello per subvencions amb 3,4 milions d'euros a entitats amb les quals van col·laborar abans d'entrar en política.





Segons han confirmat fonts municipals a Europa Press, el ministeri públic no ha trobat indicis de delicte per les subvencions atorgades per l'Ajuntament a entitats com l'Observatori DESC i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH).





La fiscalia va obrir diligències a partir d'una denúncia d'Advocats Catalans per la Constitució que també assenyalava a les exregidores de BComú Gala Pin i Laia Ortiz; l'actual tinent d'alcalde Laura Pérez; l'assessora Vanesa Valiño i la directora de l'Observatori DESC, Irene Escorihuela.





La denúncia acusava Colau i al seu equip del mandat anterior de presumptes delictes de prevaricació, frau en la contractació, malversació de cabals i tràfic d'influències per la "reiterada i presumptament injustificada" concessió de subvencions a entitats.





"LES SUBVENCIONS PASSEN PER CONTROLS"



El regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra, ha celebrat que s'hagi arxivat la investigació: "Quan vam conèixer la denúncia ja vam dir que estàvem tranquils i ens vam posar a disposició de la justícia", ha dit.





Ha recordat que les subvencions municipals passen per controls interns, auditories i informes pertinents per assegurar que no s'atorguen de forma irregular, i ha lamentat que es posi el focus sobre entitats socials "vitals" per a famílies vulnerables de la ciutat.





Serra ha afirmat que es tracta de denúncies pensades per ser filtrades i minar el prestigi del govern municipal d'Ada Colau: "Són atacs al bon nom d'entitats socials que fa anys que treballen amb l'Ajuntament des d'abans que arribéssim al Govern".