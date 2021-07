Alberto Fernández i Fátima Gálvez s'emporten el primer or per a Espanya en els Jocs Olímpics

@EP







Espanya ha aconseguit el seu primer or olímpic en aquests Jocs de Tòquio 2021 i és la quarta medalla que suma el caseller espanyol. La van conquerir Fátima Gálvez i Alberto Fernández en la modalitat de fossa mixt. Amb aquesta victòria es rescabalen de la seva participació en la prova individual, on no van poder classificar-se per a la final.





La final ha estat agònica. La realitat és que tant San Marino com Espanya arribaven empatats, així que la plata estava assegurada, però la parella espanyola volia sumar l'or. I ho han aconseguit després d'imposar per 41-40 en el total de 100 trets. Just en acabar la prova i veure que havien guanyat, el tàndem espanyol es va fondre en una abraçada d'alegria immensa.





La parella va començar una mica dubitativa, sobretot Gálvez. Les fallades de l'espanyola van fer que en un primer moment San Marino es posés per davant. No obstant això, el bon fer de Fernández va mantenir a l'equip en aquest moment i va permetre a Gálvez entrar en ritme i acabar la prova d'una manera fantàstica. Malgrat la decisió final de Fàtima, San Marino no va encertar els seus dos últims plats i la medalla caure de la banda espanyola.





Gràcies a aquesta medalla, Fátima per fi puja al podi i ho fa en el més alt. Va ser quarta a Rio i cinquena a Londres, així que sempre ha estat fregant les posicions de privilegi. Per la seva banda, Fernández no havia estat lluitant per medalles i fins i tot va contractar a un psicòleg per rendir millor.