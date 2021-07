Pablo Carreño suma la medalla de bronze en guanyar al número 1 del món

@EP





Panlo Carreño ja està en la història dels Jocs Olímpics. En la història d'Espanya. Ha aconseguit guanyar en una batalla duríssima a l'actual número 1 del món, Novak Djokovic. El tenista asturià ha sumat la medalla bronze, la cinquena per al caseller espanyol en imposar-se 6-4, 6-7 i 6-3.





No ha estat gens fàcil el camí que ha hagut de recórrer Pablo Carreño. Va vèncer a Sandgren per 2 sets a 0, va tenir problemes contra Cilic al què va superar per 2 sets a 1 i a partir d'aquí ha estat intractable fins al partit contra Kachanov. En semifinals el cansament físic va poder amb ell i el rus el va eliminar obligant-lo a jugar pel bronze.





Però quina manera de refer-se. De treure arpa i de vèncer el número 1 del món. Un Djokovic que aquesta mateixa temporada ha guanyat l'Open d'Austràlia, Roland Garros i Wimbledon i que anava a la recerca de Golden Slam.





El partit ha estat la batalla que es preveia. Els dos tenistes una mica cansats mental i físicament han tornat a deixar tot. El primer set de l'asturià ha estat molt sòlid i ha aconseguit el break en el cinquè joc i des d'aquí ha mantingut el seu servei fins al final per endur-se la primera mànega. En el segon set la igualtat ha estat màxima. Tots dos han retingut el seu servei, han posat alguns problemes a la resta, però el tie-break ha estat per Djokovic que ha igualat el partit.





I en l'últim, amb Djokovic a l'alça i Carreño resistint, l'asturià ha aconseguit trencar el servei del serbi molt ràpid i mantenir el cap fred per no patir amb el seu servei. Finalment s'ha imposat per 6-3 en l'últim set i ha aconseguit penjar-se la medalla de bronze, la primera medalla olímpica per a ell i la cinquena per a Espanya a Tòquio.