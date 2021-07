Galícia tanca l'oci nocturn i demanarà certificats covid per accedir a l'hostaleria

@EP





Les set grans ciutats gallegues tanquen els seus locals d'oci nocturn a partir de la matinada d'aquest dissabte 31 de juliol, moment en què van entrar en vigor les noves restriccions acordades pel comitè clínic de la Xunta aquest passat dimarts. A més, a causa del seu pas a nivell alt, els locals hostalers de les urbs hauran d'exigir certificat covid per a l'interior, al 50% de la seva capacitat --en l'exterior, també al 50%, no caldrà document acreditatiu--.







A aquestes mesures s'hi suma la prohibició de reunions de no convivents entre les 01,00 hores i les 06,00 hores de la matinada, així com la limitació, en tota la comunitat autònoma, del nombre de persones que es poden reunir en espais públics o privats --sis, en interiors; i deu, en exteriors--, durant la resta del dia.





Les restriccions entren en vigor, a més, després de l'aval atorgat aquest passat divendres pel Tribunal Superior de Xustiza de Galícia (TSXG) que, basant-se l'informe tècnic remès per l'Executiu gallec, ha considerat "necessàries" i "proporcionades" les mesures, "que responen a un increment en la transmissió de virus".





En les localitats on el nivell de covid estigui declarat com a alt i màxim hauran d'aplicar totes les mesures establertes per la Xunta. En el cas de les de nivell mitjà dels locals no tindran necessitat de demanar el certificat covid i poden obrir al 50% del seu aforament i en l'oci nocturn sí serà necessari el certificat. En les localitats amb nivell baix, podran rebre al 100% de l'aforament i obrir fins a les 3 del matí i presentant certificat covid.