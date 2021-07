Desarticulats dos grups d'atracadors que robaven de manera violenta a Catalunya

@EP





Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones que formaven part de dos grups actius que robaven de manera violenta en establiments comercials per Catalunya. A les persones detingudes se'ls acusa d'haver realitzat més de sis assalts.





El passat 24 de juliol, dos dels detinguts van robar en una botiga de telefonia i en fugir van atropellar dues persones, una d'elles en cadira de rodes. Un dels lladres va quedar detingut per la gent que hi havia al voltant, mentre que l'altre va poder escapar en una motocicleta, expliquen els Mossos d'Esquadra en un comunicat. El retingut va ser detingut per un agent que estava fora de servei.





Posteriorment, gràcies a les investigacions, els Mossos han descobert diversos indicis per poder acusar-los de dos robatoris violents més en una altra botiga i en un hotel. Entre els dos detinguts sumen 23 antecedents, els 8 últims violents a entre febrer i juliol d'aquest mateix any.





L'altre grup d'atracadors que han desarticulat robaven fent ruta per l'A2. Un dels robatoris es va produir al barri de Balàfia de Lleida. No es van emportar res, però poc després es va rebre un avís que estaven atracant un hotel de Mollerussa amb un ganivet a la mà. A més, 1 hora després també va amenaçar una dona en un restaurant i es van emportar 450 euros de la caixa.