Illa ataca Aragonès per no acudir a la Conferència de Presidents

@EP





El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha criticat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no anés aquest divendres a la Conferència de Presidents, i li ha demanat que participi en aquestes cimeres i que proposi que la propera se celebri a Barcelona.





"Crec que hauria d'anar i vaig més enllà: crec que hauria de proposar que la propera reunió se celebri a Barcelona", perquè Catalunya torni a liderar una Espanya diversa, ha defensat Illa en una entrevista d'Europa Press.





"I en lloc d'això, ens vam quedar a casa. I la cadira de Catalunya, buida, i la veu de Catalunya no es pot escoltar, i els interessos de Catalunya, sense defensar", ha afegit el cap de l'oposició, que ha qualificat l'absència de Aragonès de gran error i decepció, perquè esperava més d'ell.





DEIXADESA I "OFENSA"



"Aquell que parla tant de diàleg i no és capaç d'assistir a aquesta reunió, en exercici de les seves obligacions i representant a Catalunya, em decep", ha lamentat, i ha acusat Aragonès d'estar fent deixadesa de les seves funcions.





Ha assegurat que no entén els arguments per no acudir a la reunió i ha retret a Aragonès haver dit que la trobada es redueix a una foto, després del que ha avisat que no assistir suposa una "ofensa als ciutadans de Catalunya" al no estar representats, especialment en un moment de pandèmia.





En aquest sentit, ha celebrat que el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, participés dimecres al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF): "Va fer el que ha de fer, participar en les reunions multilaterals i defensar el punt de vista i els interessos dels catalans. La novetat és que el senyor Aragonès no assisteixi a la Conferència de Presidents ".





ACTITUD DEL GOVERN



"El Govern d'Espanya ha acreditat sobradament la seva actitud de diàleg i d'afavorir l'obertura d'un nou temps polític a Catalunya, i la resposta que ha obtingut d'Aragonès és la seva absència clamorosa i la negativa d'obrir un diàleg a Catalunya", ha afegit .





COMISSIÓ BILATERAL





Preguntat per si l'absència d'Aragonès a la Conferència de Presidents pot perjudicar la comissió bilateral entre Govern i Generalitat de dilluns, Illa ha replicat que l'únic que surt perjudicat és Catalunya, i ha defensat que el fet que es reuneixi la comissió és "en si mateix una notícia".





Illa, que ha confiat que la comissió doni resultats, ha dit que s'ha treballat l'ordre del dia amb rigor i serietat i ha assegurat que s'hagués preparat de la mateixa manera si hagués seguit a el front de el Ministeri de Política Territorial l'ara ministre de cultura i primer secretari de PSC, Miquel Iceta: "la línia ha estat sempre la mateixa".