La selecció espanyola de futbol barallarà per una medalla olímpica a Tòquio

@EP





La selecció espanyola de futbol barallarà per una medalla olímpica. Ha superat en quarts de final a Costa d'Ivori després de demostrar una capacitat mental molt gran. Ha remuntat fins a dues ocasions un marcador advers i ha sabut rematar el partit en la pròrroga per a ficar-se en les semifinals dels Jocs Olímpics.



El marcador de 5 gols a 2 pot indicar que el partit contra Costa d'Ivori ha estat un passeig, però no ha estat així. Espanya ha sofert molt durant molts instants del partit. De fet, els africans s'han posat per davant poc després d'arrencar la trobada en un servei de cantonada que ha rematat Eric Bailly. Espanya ha continuat desenvolupant el seu joc i Dani Olmo ha obtingut la recompensa amb un gol després d'aprofitar la falta d'entesa entre els defensors i el porter de Costa d'Ivori.



Ja en la segona part, Costa d'Ivori s'ha fet més amb la pilota, però les ocasions tampoc han acabat d'arribar. Fins que en el minut 89 i amb una mica de fortuna, els africans han trobat el segon tant. Deixava a Espanya pràcticament fora mancant 4 minuts. No obstant això, Rafa Mir no ha deixat de creure i després d'una baralla dins de l'àrea ha aconseguit marcar el 2 a 2 amb el qual ha acabat la trobada.



A la pròrroga, un penal innocent de Bailly transformat per Oyarzabal ha donat el primer avantatge a Espanya i ha acabat dominant el partit amb molta solvència. A penes li han generat ocasions i ha aprofitat el cansament de Costa Marfil per a matar el partit en els últims instants de la pròrroga amb altres dos gols de Rafa Mir, el que ha estat MVP del partit.



Amb la victòria d'avui, Espanya ja espera rival en les semifinals dels Jocs Olímpics. Serà el Japó, l'amfitriona, o Nova Zelanda, unes de les sorpreses agradables d'aquesta edició.