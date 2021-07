La família Polanco segueix perdent pes en el grup Prisa

@EP





Ignacio Polanco va dimitir com a president d'honor de l'empresa Prisa en un acte simbòlic, ja que va suposar el pas enrere de la família Polanco dins el mitjà que va fundar el seu pare. Des de la mort del fundador, els Polanco han anat perdent molt pes dins de l'empresa.





Des d'aquest moment, la família Polanco ha mantingut un perfil bastant baix, però en l'última Junta Ordinària d'Accionistes de Prisa van demanar que els accionistes significatius estiguessin més representats a la cúpula de l'empresa. Una queixa molt clara davant el poc pes que tenen en la presa de decisions de Prisa. És més, de tota la família Polanco, tan sols Manuel Polanco segueix dins el consell i representa la família.





L'aliança entre Santander i Prisa va aconseguir que l'empresa estigués ben recolzada en l'àmbit financer. Va ser en aquest moment quan Telefónica va canviar de bàndol, va passar d'estar de la banda de Prisa a donar suport a Amber Capital, que estava lluitant per fer-se amb el control del grup del tot. I just amb això, unit a la cessació de Javier Monzón, la família Polanco va passar a quedar pràcticament sols a l'oposició i sense cap tipus de pes.







Els moviments de Juan Luis Cebrián li han generat problemes molt seriosos en l'economia del grup. Els efectes van ser un deute de pràcticament 5.000 milions d'euros i això va provocar que es van haver de vendre diversos actius estratègics. Entre les coses que es van haver de fer va ser una ampliació de capital, així que els Polanco van començar a perdre força dins el grup.





El problema a Prisa segueix sent evident, ja que la maniobra no ha sorgit l'efecte esperat i el passiu continua estant per sobre dels 700 milions d'euros. I això repercuteix de manera directa en el seu valor en borsa, ja que ha baixat fins als 85 cèntims, perdent pràcticament tot el seu valor.





El pes de Prisa està caient en picat. En el seu moment va tenir molt poder en la societat com a mitjà de comunicació, però actualment els problemes econòmics estan fent estralls. Hi ha alguns mitjans com Cadena Ser o El Paí s que continuen sent referents, però Prisa està sent cada vegada menys influent. I això afecta els Polanco que ara mateix només controlen el 7,6% del total de les accions.