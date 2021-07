La propietària d'un edifici el cedeix a l'Ajuntament de Barcelona perquè no pot afrontar la despesa de les obres

@EP





La propietària d'un edifici de la Barceloneta l'ha cedit a l'Ajuntament perquè no pot pagar les "obres de rehabilitació necessàries", el que permetrà guanyar 11 pisos d'habitatge social al barri per 15 anys, ha dit l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest dissabte.





El districte de Ciutat Vella va emetre una ordre de conservació de l'edifici al carrer Comte de Santa Clara 80-82, la titular va dir "que no tenia capacitat econòmica per executar les obres de rehabilitació necessàries però tampoc volia vendre la finca a un inversor que acabés especulant".





Per aquest motiu, l'Ajuntament de Barcelona va proposar un acord per a la cessió temporal de l'edifici al consistori, per incorporar-lo al parc d'habitatges municipal, i a canvi l'administració municipal executarà les obres de forma subsidiària.





EMERGÈNCIA HABITACIONAL



Ciutat Vella és un dels districtes que "més està sent castigat per l'emergència habitacional" a Barcelona, de manera que l'Ajuntament ha assegurat que s'està esforçant a donar solucions a les necessitats de la gent.





El cas "més rellevant" és el del Gimnasi Sant Pau, amb el qual es va arribar a un acord aquest juliol pel qual l'Ajuntament adquirirà el solar per un valor de 8 milions d'euros al propietari actual, que cedirà el dret de superfície per un període de 55 anys per garantir la continuïtat de centre i amb l'objectiu de construir 36 habitatges socials.





Actualment, al districte de Ciutat Vella s'estan duent accions que permetran "ampliar i millorar el parc públic" en 130 habitatges més.





D'una banda, hi ha un projecte de cohabitatge al passeig Joan de Borbó, 11, que compta amb 8 habitatges i ja està en obres; i l'Institut Municipal d'Habitatge (IMHAB) està treballant en les rehabilitacions de diverses finques, amb un total de 122 habitatges.