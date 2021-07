Els Mossos d'Esquadra intervenen 1.276 kg de marihuana a un grup criminal

@EP





Els Mossos d'Esquadra han pogut detenir tres homes i una dona com a presumptes implicats en un grup criminal que es dedicava al tràfic de drogues transnacional. La investigació s'ha dut a terme amb diferents països per poder interceptar un camió que portava 351 kg de marihuana i que estava amagada a l'interior de vehicle.





En la investigació que van portar a terme, van descobrir que el conductor del camió no tenien res a veure i que tot es va originar en una nau industrial de Sant Sadurní d'Anoia. Amb la investigació en marxa, les persones que estaven sent vigilades van canviar la seva manera d'actuar. Es van traslladar fins a Sant Pere de Ribes per poder seguir amb la seva tasca de tràfic de drogues.





Des d'aquí va sortir un camió que van interceptar i que portava a l'interior, de la mateixa manera que l'anterior, 916 kg de marihuana. Entre tots dos camions sumen un total de 1.267 kg intervinguts, el que suposarien uns 2,5 milions d'euros al mercat negre espanyol, especifiquen els Mossos en un comunicat.





Durant aquesta setmana s'han realitzat les detencions de les persones i han passat a disposició judicial. Dues de les persones detingudes han entrat a la presó, l'operació continua oberta i no es descarta que hi pugui haver més detencions.