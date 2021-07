El preu de la gasolina augmenta el cost de l'operació sortida

@CP





El preu de la gasolina segueix preocupant a l'hora de fer un viatge llarg en cotxe. En aquest 2021 omplir el dipòsit és 13 euros més car que durant el mateix període de l'any passat el que suposa un 21% d'augment. Actualment la benzina està a 1,408 euros per litres, mentre que el dièsel està a 1,263 euros per litre.





Des del gener, la gasolina ha pujat un 19% i el dièsel un 18,2%. Malgrat aquestes grans pujades, tots dos carburants estan lluny dels màxims històrics que es marquen en 2012, quan el preu de la gasolina era d'1,52 i el del dièsel 1,45.





La projecció indica que els preus no seguiran pujant, sinó que s'estan estabilitzant de manera progressiva durant les últimes setmanes. El preu del dièsel ha disminuït el seu preu en un 0,32%, cosa que no succeïa des de fa pràcticament un any. I en el cas de la gasolina, el preu s'està mantenint en el seu preu durant les dues últimes setmanes, cosa que indica l'estabilització dels carburants.