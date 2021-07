36.915 persones han acudit a Barcelona Activa durant el primer semestre de 2021

@EP





L'agència de promoció econòmica Barcelona Activa ha atès 36.915 persones en formació i ocupació durant el primer semestre del 2021, un 9% més que el mateix període de l'any passat. També ha atès 5.017 empreses, un 32% més que al primer semestre de 2020, informa aquest dissabte l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.





El 59% de les persones ateses són dones, una xifra similar al primer semestre del 2020, mentre que el grup d'edat que més ha acudit als serveis de Barcelona Activa és el de 30 a 45 anys, encara que l'increment de persones ateses s'ha produït en totes les franges.





Ha augmentat la xifra d'empreses que han demanat assessorament: més de 1.200 comerços han acudit --l'any passat no es va arribar als 1.000--, i transports, logística i distribució s'han realitzat 400 peticions --hi va haver menys de 100 l'any passat -.





CREIX EN TOTS ELS DISTRICTES



En tots els districtes de la ciutat hi ha un increment de les persones ateses per Barcelona Activa, sent majoritàries les peticions rebudes a Sant Martí, amb 4.192, i l'Eixample, amb 4.102.





Pel que fa al Centre de Coordinació de Resposta Econòmica (Cecore), que es va posar en marxa a l'inici de la pandèmia per donar més serveis a ciutadania i empreses en el nou context socioeconòmic, s'han atès a 3.109 empreses i 28.721 persones.





NOUS PROGRAMES



Entre els nous programes creats en l'últim any, hi ha els plans de reorientació laboral, que doten de més habilitats idiomàtiques i de nous coneixements sectorials i professionals, i també s'ha impulsat una modalitat específica per a joves.





A més, hi ha hagut programes específics que acompanyen comerços, microempreses, autònoms i entitats d'Economia Social i Solidària per ajudar-los a repensar els seus negocis, i s'han impulsat microcrèdits per fer front a la situació actual.