Els Bombers aconsegueixen controlar el foc revifat a Santa Coloma de Queralt

@EP





Els Bombers de la Generalitat han apagat aquest dissabte una "petit revifada" de l'incendi de Santa Coloma de Queralt (Tarragona).





Els Bombers han explicat que s'ha revifat el foc prop de el castell de Miralles: "S'ha apagat de forma molt ràpida. Refredar tota la superfície cremada és un treball fonamental abans de donar un incendi per extingit", han afegit. Estan treballant amb 7 camions per intentar assegurar el perímetre i evitar que aquests petits incendis tornen a sorgir i no puguin controlar-se.





Aquest incendi es va desencadenar el passat dissabte a la tarda i ha cremat unes 1.700 hectàrees en total, de manera que és el més extens que hi ha hagut a Catalunya aquest any.