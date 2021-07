Lewis Hamilton suma la pole número 101 de la seva carrera a Hongria

@EP





Lewis Hamilton s'ha endut la pole número 101 de la seva carrera esportiva. La primera a diverses carreres i per davant de Valtteri Bottas i Max Verstappen. El britànic ha fet un primer intent en Q3 fantàstic que li ha estat suficient per poder fer-se amb una nova pole. Els dos Mercedes sortiran demà amb pneumàtic mitjà, mentre que els Red Bull, tercer i quart, ho faran amb el tou.





Una nova polèmica arriba a la fórmula 1 de la mà de Hamilton i Verstappen. Després del que ha passat a Silverstone, avui Lewis Hamilton ha utilizat el seu enginy. Sap de la tensió que existeix i ha deixat a l'holandès amb tan sols una volta llançada en Q3. En el segon intent ha anat tan lent en la tornada de preparació que no ha pogut posar en temperatura el pneumàtic i de pas ha provocat el mateix efecte en Verstappen que no ha tingut cap opció de millorar el seu crono.





Per darrere, els espanyols han tingut una sort dispar. Fernando Alonso ha fet una gran classificació, però a la fi no ha pogut rematar del tot i sortirà des de la novena posició, just per darrere del seu company d'equip Esteve Ocon.





No obstant això, Carlos Sainz ha corregut pitjor sort. Quan faltaven 6 minuts per acabar la Q2, el madrileny ha comès un error, ha perdut la part del darrere del seu Ferrari i ha acabat xocant contra les proteccions. Aquí han acabat totes les seves opcions de classificar bé i, molt possiblement, de sumar bons punts en un cap de setmana on tenia molt de ritme.