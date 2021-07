L'Agència Espanyola del Medicament deté els assajos de la vacuna espanyola

@EP





L'equip de l'investigador espanyol Mariano Esteban de el Centre Nacional de Biotecnologia (CSIC), juntament amb Biofabri, no ha rebut l'autorització per part de l'Agència Espanyola del Medicament (AEMPS) per començar els assajos en humans de la vacuna espanyola, segons han confirmat fonts de l'CSIC a Europa Press.





El CSIC està a l'espera de l'informe de l'AEMPS que valorarà els últims assajos clínics duts a terme amb la vacuna espanyola, de manera que no saben el motiu de la paralització de l'procés.





Segons ha informat El Espanyol, aquesta mesura s'ha pres després que el fàrmac causés lesions pulmonars a un mico. No obstant això, el CSIC ha desmentit que la paralització del procés sigui per la mort d'un mico.





Aquest assaig en fase 1, per al que s'anava a comptar amb al voltant d'un centenar de voluntaris, anava a realitzar-se en el madrileny Hospital de la Paz, que ja havia començat a buscar-los.





Segons van avançar fa mesos, en la Fase I anaven a participar 112 voluntaris i s'analitzaria l'efecte de les dosis, mentre que a la Fase II s'avaluarien els resultats de immunogenicitat i la seguretat en 500 voluntaris. Finalment, a la Fase III s'anaven a reclutar entre 20.000 i 30.000 persones sanes en què es pugui avaluar l'eficàcia de la vacuna.





El projecte de Mariano Esteban i Juan García Arriaza consisteix a utilitzar com a vehicle vacunal un virus altament atenuat de la família de la verola per introduir la proteïna de l'espícula de la SARS-CoV-2, que és la que permet que el virus entri a les cèl·lules. D'aquesta manera, s'aconsegueix immunitzar les persones perquè generin anticossos contra aquesta proteïna.