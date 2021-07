Els pacients ingressats a l'UCI per covid indiquen una tendència a la baixa

@EP





La cinquena onada de covid-19 ha generat molts problemes als hospitals en aquests últims mesos. Les UCIS han estat molt completes i hi ha 560 malalts greus en les unitats de cures intensives, però són menys que en el recompte de divendres.





Les plantes dels hospitals han estat tenint una tendència clara a la baixa en els últims dies, però les UCIS no deixaven de rebre pacients. No obstant això, en aquest últim recompte sí que ha baixat el nombre de persones hospitalitzades greus que estan en les unitats de cures intensives, encara que des de salut són previnguts i volen esperar dos o tres dies a veure si es confirma la tendència.





Igual que les UCIS, la pressió en l'atenció primària també comença a baixar. Han estat a punt d'arribar al col·lapse, però ja s'han baixat en 20.000 les visites diàries que estan rebent, uns 30.000 al dia. És més, les xifres indiquen que les visites per covid han baixat un 11% durant aquesta setmana.





La veritat és que aquestes dades només fan que enfortir els números. Aquesta cinquena onada comença a doblegar i la tendència a la baixa comença a arribar, tot i que el risc segueix sent molt elevat. La positivitat és baixa, és a dir el nombre de positius que s'obtenen de les proves. Actualment està situat en un 15,42%, lluny del 5% que estableix l'OMS com recomanat per tenir la pandèmia sota control.