Descobreixen la 'Pompeia Juràssica' al sud-oest d'Anglaterra

Els investigadors s'han topat amb un gran cementiri de fòssils juràssics que estaven en perfecte estat a la regió de Cotswolds, al sud-oest d'Anglaterra. Els paleontòlegs li han posat de nom 'Pompeia Juràssica', a causa de la gran quantitat de fòssils que hi ha i la manera en què estan conservats. És un descobriment que pot aportar llum i una visió magnífica de les formes de vida que hi havien en l'antiguitat.





Se sap que hi va haver un esdeveniment catastròfic que va acabar amb la tranquil·litat i les escenes pacífiques que, amb gairebé total seguretat, es podien veure en aquella època. Un esdeveniment que va acabar enterrant tot sota el mar i afegint una gran capa de fang per sobre. Els investigadors van aconseguir descobrir la cantera del nord de Cotswolds i els investigadors del Museu d'Història Natural de Londres s'han unit a aquests descobridors.





"El que estem trobant en aquest lloc són els eriçons de mar, les estrelles de mar, els lliris marins i les estrelles de plomes més bellament conservats que he vist a la Gran Bretanya. És comparable a alguns dels millors llocs d'eriçons de mar i estrelles de mar fòssils del món ", diu el Dr.Tim Ewin, curador principal del museu.







En aquest espai, s'han trobat més de mil espècies de crinoïdeus i lliris marins. Segons els investigadors, aquests fòssils són rars i mantenen unides les seves plaques esquelètiques, ja que aquestes normalment solen separar-se i gairebé mai es torna fòssils. De fet, el mateix Dr. Ewin ha comentat que les estrelles de plomes estaven començant a crear el seu propi espai en el Juràssic mitjà.





Tal com han explicat des del Museu d'Història Natural, trobar aquests fòssils permetrà saber que com van créixer i com eren les etapes de vida d'aquests éssers. El nou descobriment ha emocionat molt als científics, ja que van haver de passar diversos anys per poder investigar i saber amb precisió la vida d'aquests fòssils. Esperen que amb ells es pugui entendre una mica millor el moment prehistòric i l'evolució que hi ha hagut des d'aquest precís moment.