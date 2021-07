Una nova unitat d'escortes han de vetllar per la protecció presidencial

@ EP





El Departament d'Interior ha creat una nova unitat d'escortes, dels Mossos d'Esquadra, que serà l'encarregada de la protecció a president i d'altres autoritats. En 2019, Quim Torra va decidir crear l'Àrea de Seguretat Institucional, un guàrdia que protegís a president.





Segons s'ha informat, aquesta nova unitat tindrà dependència directa de director general de la Policia, així que això canvia el panorama. Des d'ara l'escorta que rebi el president estarà controlada directament per Interior. D'aquesta manera, al Palau de la Generalitat perd la força que tenia en aquest sentit. És una decisió que es farà oficial el 3 d'agost, tot i que Pere Aragonès ja va avisar de la seva intenció de realitzar-la quan va entrar com a president.





La unitat creada per Torra té l'única missió de protegir el president i garantir la seva seguretat i està formada per unes 70 persones. No obstant això, la protecció ara es dividirà en dues parts clarament diferenciades.





La primera s'encarregarà de la seguretat del president i els expresidents, a més d'alguns edificis com l'habitatge del mateix president o al Palau de la Generalitat. El segon grup ha de mantenir la seguretat dels altres membres de Govern.