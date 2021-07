Les inundacions a l'est de l'Afganistan deixen més de 110 morts

@EP







Les inundacions a la ciutat afganesa de Kamdish ha deixat ja més de 110 persones mortes, tal com han comunicat les autoritats. Les xifres exactes que ha donat el ministre de Gestió de Desastres, Ghulam Bahaudín, són de 113 morts i 70 ferits, però que encara estan en tasques de recerca i que no descarten que aquesta xifra pugui augmentar durant les pròximes hora s.





La localitat afganesa ha quedat completament destruïda a causa de les grans inundacions que hi han hagut a la zona. Han volgut destacar que la zona està sota el control dels talibans i que, per tant, les forces de seguretat no havien pogut accedir a la zona per ajudar en tot el possible.





Nuristan, la ciutat inundada, és propensa a patir aquest tipus d'esdeveniments per ser una zona muntanyosa. No obstant això, les que s'estan vivint aquest any van més enllà, ja que al maig van morir més de 50 persones per una inundació i en aquesta última són ja més de 110 persones, però amb les tasques de recerca encara actives.