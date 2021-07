Un FC Barcelona molt superior guanya davant del Stuttgart

@EP





El FC Barcelona segueix sumant els seus partits per victòries. El conjunt de Ronald Koeman s'ha imposat sense massa dificultats davant del Stuttgart alemany per 0 gols a 3 gràcies als gols de Memphis Depay, Yusuf Demir i Riqui Puig. Les sensacions segueixen sent molt positives i a l'equip se li veu cada vegada més engreixat.





La gran atracció de la trobada era veure a Memphis Depay costat d'Antoine Griezmann a la davantera blaugrana. I l'holandès no ha decebut a ningú. S'ha inventat un primer gol sublim, amb un control orientat fantàstic, ha tirat un barret al defensor i ha superat al porter del Stuttgart amb una potent volea. Fins a aquest minut 21 on ha marcat Depay, el Barça havia avisat, però sense generar massa inquietuds.





Minuts després una nova combinació entre Depay i Griezmann ha acabat amb una assistència del francès perquè Yusuf Demir marqués el seu primer gol de la pretemporada i el segon de la trobada. Una bona diagonal des del costat contrari perquè el Barcelona, sense cap patiment, doblés el seu avantatge al marcador.





Ja en la segona meitat, el Stuttgart ha semblat voler reaccionar, però la joventut dels seus jugadors i la manca de cohesió de grup han fet d'això una missió impossible. Han tingut alguna ocasió, però res que hagi inquietat Neto que ha estat un espectador més avui. Al minut 73 Riqui Puig, amb una gran definició, ha sentenciat el partit amb aquest 0-3 amb el qual ha acabat.



És la tercera victòria del Barcelona en pretemporada i se suma a les aconseguides davant el Nàstic de Tarragona i el Girona, totes dues al Johan Cruyff. El Barça segueix amb la seva gira i viatjarà a Àustria per enfrontar-se a l'RB Salzburg dimecres que ve.