Els bombers donen per estabilitzat l'incendi de Portbou que ha cremat 48 hectàrees

Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de Cervera de la Marenda (França) i Portbou (Girona) que ha afectat una superfície aproximada de 48 hectàrees.





En un apunt a Twitter, han detallat que 37,5 hectàrees afectades estan dins del municipi de Portbou, mentre que les quatre restants estan en territori francès.





El foc s'ha declarat a la muntanya que marca el límit entre Espanya i França, i ha afectat 33,5 hectàrees de zona forestal i 4 de sòl urbà. A més, per l'incendi s'ha hagut de tallar l'N-260, però per sort no les autoritats no han hagut d'evacuar ningú del seu domicili.





En l'incendi han treballat 24 dotacions terrestres i una dotació aèria dels Bombers de la Generalitat. Les flames han anat avançant a causa del vent i ha arribat a entrar a la zona de Portbou. Durant la nit els bombers han estat remullant la zona per evitar que pogués tornar a revifar-se.