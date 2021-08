La selecció espanyola d'handbol passa a quarts després de guanyar a l'Argentina

@EP





La selecció espanyola d'handbol masculí també avança amb pas ferm fins als quarts de final. Ho han aconseguit després d'una primera fase quasi perfecta. Ha sumat 4 victòries i tan sols 1 derrota, davant el conjunt francès. Amb aquests números els hispans es planten a quarts de final amb totes les opcions obertes de lluites per les medalles.





En la trobada d'avui han superat a un altre rival sud-americà. Ja ho van fer amb el Brasil fa uns dies i avui l'Argentina no ha tingut cap opció davant d'una selecció molt seriosa que ha dominat de principi a fi. Amb un resultat de 36 a 27, la selecció d'handbol ha acabat com a segona de grup i amb una diferència de gols de +13.





A la SELECCIÓ FEMENINA DE BÀSQUET PASSA INVICTA





La selecció espanyola femenina de bàsquet ha completat una primera fase espectacular. Han doblegat en el camí a Sèrbia, una de les favorites, a Corea de Sud i aquesta matinada al Canadà. Han desplegat un joc molt vistós i una cohesió de grup molt gran que bé podria valer una medalla.





Després de la victòria per 66-76 davant el Canadà no han estat ni un sol segon per darrere en el marcador. Des de la primera possessió han dominat al Canadà i han donat un altre cop més sobre la taula. Ara tocarà descansar per afrontar els quarts de final de la millor manera possible per ficar-se en la lluita per les medalles.