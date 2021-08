Salvador Illa assegura que el diàleg a Catalunya es produirà encara que no el lideri Aragonès

@EP





El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha insistit a reclamar al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que convoqui una taula de diàleg entre els partits representats a la Cambra catalana: "Si no ho fa, hi haurà una forma alternativa de fer-ho, que ningú ho dubti".





En una entrevista d'Europa Press, Illa ha remarcat que Aragonès hauria de liderar aquest diàleg, però "si ell no el lidera, el diàleg es produirà igualment a Catalunya, això que no ho dubti ningú", perquè s'aplicaran altres mecanismes per possibilitar-.





"Trobarem la manera. Jo estic pensant en això", encara que ha descartat anticipar propostes perquè insisteix que Aragonès hauria de ser qui el liderés, i ha afirmat que el PSC-Units exercirà el paper que li correspon com a primer grup de Parlament.





"COM L'AIGUA"



Illa assegura que el fet que hi haurà diàleg a Catalunya és una certesa tan real com la gravetat: "I com l'aigua que, si troba una via obstruïda en el seu camí cap a la mar, troba un camí alternatiu per arribar al seu destí final. El diàleg entre catalans es produirà".





Ha retret a Aragonès que descarti convocar una taula de diàleg amb els partits catalans quan sí que ho va fer el seu predecessor: "Ha fet menys que el senyor Torra en aquest capítol. Ell va ser a la Conferència de Presidents i va obrir aquesta taula de diàleg", ha dit després que Aragonès no assistís la cimera de presidents de divendres.





LA FOTO DE Puigneró





Preguntat per la gestió de la pandèmia de Covid-19, ha subratllat que des del PSC-Units donarà suport a les mesures que prengui el Govern si segueix les recomanacions sanitàries, i ha criticat "certes actituds que no es poden comprendre".





Ho ha dit en referència a la fotografia d'una reunió a França amb Puigdemont; el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró; el diputat de Junts Joan Canadell; els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, i l'exsecretari de Podem Albano Dante Fachín, entre d'altres, sense mascareta ni distància de seguretat.





L'exministre de Sanitat ha avisat que les autoritats públiques han de ser exemplars i aplicar-se a si mateixes el que demanen a la ciutadania: "Menys lliçons i més comportar-se com ens hem de comportar".