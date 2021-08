Ray Zapata es penja la medalla de plata en sòl

@EP





Ray Zapata és plata en els Jocs Olímpics de Tòquio. Ha aconseguit la sisena medalla per al caseller espanyol i s'ha quedat empatat amb l'israelià que s'ha emportat l'or per la nota d'execució de sortida. La gimnàstica artística suma la medalla amb una de les seves principals bases per a això.





El gimnasta espanyol ha fet un exercici fantàstic amb una puntuació de 14,933, la mateixa que el vencedor. Tan sols ha comès un petit error que li ha pogut perjudicar en la baralla per l'or, però que per descomptat ha de deixar-li molt satisfet en aconseguir aquesta medalla de plata.





El patiment durant la final ha estat notable. Ray Zapata ha realitzat el seu exercici quan encara restaven 6 gimnastes més per davant. A més, veient aquest 14,933 de Ray des del primer moment, tant ell com el seu cos tècnic, s'han vist molt a prop de les medalles, encara que no tinguessin res confirmat.





Anaven passant competidors i tan sols l'israelià se situava per davant de Zapata, però amb la mateixa nota. Els altres, anaven caient, la medalla estava més a prop i quan el gimnasta xinès ha quedat amb una puntuació inferior ja podia celebrar-ho perquè havia aconseguit la seva medalla olímpica. I amb la decisió del kazakh ha mantingut aquest segon esglaó de podi.