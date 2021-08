Els hotelers calculen que hi haurà 2.700 milions d'euros en pèrdues

@EP





Manel Casals, director general del Gremi d'Hotels de Barcelona, ha confirmat el que tot el sector ja esperava. Les pèrdues des de l'inici de la crisi sanitària ja se situen en 2.700 milions d'euros, sent així un dels gremis més afectats per la falta de turisme. En una entrevista a ACN ha reconegut que fa un any i mig que acumulen grans pèrdues i la cancel·lació del Mobile World Congress del 2020 no va ajudar.





Amb aquesta crisi, molts dels hotels han hagut de ser traspassats, ja que les empreses no podien aguantar el nivell de pèrdues que la pandèmia està generant. Vista la situació actual, Manel Casals ha assegurat que des del gremi d'Hotels de Barcelona no han volgut fer cap previsió ni ser excessivament optimistes, ja que la pandèmia segueix avançant. "No començarem a notar un increment lleuger de l'ocupació en els nostres hotels fins a setembre o octubre", ha assegurat.





FEBRER DE 2022 COM MES CLAU





L'arribada del Mobile World Congress de febrer de 2022 hauria de ser per al gremi d'Hotels de Barcelona el rellançament del sector. Manel Casals ha explicat que el turisme que arriba en aquest moment és molt important i que ara, per la crisi sanitària, és completament inexistent. A més, amb la població vacunada, el turisme d'oci també hauria d'augmentar i amb això reduir les pèrdues que tenen actualment.





Manel Casals també s'ha volgut pronunciar sobre l'ampliació de l'aeroport de Barcelona i ha explicat que no entén que no s'hagi dit res tot i que aquesta ampliació és una cosa positiva tant per a Barcelona com per a Catalunya. Finalment, ha carregat en general contra la manca d'estratègia que té la ciutat.