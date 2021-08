Raquel Sánchez assegura que l'ampliació de l'aeroport de Barcelona s'ha de fer bé

@EP





La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, s'ha compromès a ser garant que l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El prat "s'ha de fer bé", i ha assegurat que encara hi ha possibilitat d'arribar a un acord per a aquesta.





"Estem davant d'una inversió de més de 1.700 milions d'euros a la qual no podem renunciar", ha argumentat aquest diumenge en una entrevista a La Vanguardia recollida per Europa Press, però ha afegit que l'ampliació ha de respectar qüestions mediambientals i afectacions als municipis de l'entorn.





Pel que fa als pressupostos per al 2022, ha assegurat que es "desbloquejarà la transferència de 200 milions d'euros que estava pendent amb la Generalitat", ja que és conscient el dèficit motivat per la passivitat i la inacció dels governs de PP, recull literalment l'entrevista.





Preguntada per la comissió bilateral entre Govern i Generalitat que se celebrarà el dilluns a Madrid, ha sostingut que és un espai més de diàleg i que cal aprofitar-ho, però que "no es pot entendre com una cessió a l'independentisme ni com una rendició de l'Estat".





"Demanem lleialtat institucional. No es pot demanar el que és clar que no es pot donar, ni plantejar l'autodeterminació o l'amnistia, que escapen del marc legal i constitucional", ha afegit, i ha afirmat que cal reconstruir els ponts que altres dinamitar, textualment.





PERE ARAGONÈS



Ha titllat de decisió errònia que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no assistís a la conferència de presidents, perquè "és trist que hagi de ser aquest Govern el que convenci el president de la Generalitat que és interessant que participi en fòrums en els quals es debaten qüestions beneficioses per als catalans", ha lamentat.





"Aquest Ministeri, per la seva capacitat de mobilitzar inversions, pot permetre a aquest Govern demostrar la sensibilitat que tenim cap a Catalunya i corregir dèficits que altres governs anteriors" van assumir, ha insistit Sánchez, i ha assegurat que no renunciarà a la potencialitat, literalment, de Catalunya.





RODALIES I INDULTS



Sobre la gestió de Rodalies de Catalunya, Sánchez s'ha mostrat convençuda que la transferència de recursos a la Generalitat "estarà culminada aquest any" i ha reiterat que Catalunya és una de les seves prioritats, en les seves paraules.





I ha assegurat que els indults als dirigents presos per l'1-O han estat "una mesura legal, legítima i que podia tenir un cost polític, però cal ser valents i prendre la millor decisió per al conjunt d'espanyols i catalans".