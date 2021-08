La selecció espanyola de bàsquet no pot superar a l'Eslovènia de Luka Doncic

@EP





La selecció espanyola de bàsquet ha caigut davant l'Eslovènia de Luka Doncic. El combinat d'espanyol ha dominat durant gran part del partit, però en els últims minuts, els eslovens han estat més efectius i han acabat imposant-se per 87-95.





Durant els primers 10 minuts Espanya ha controlat a la perfecció la trobada. Ha evitat que Eslovènia pogués córrer i practicar el joc que tant els agrada. Moltes possessions, ritme alt i anotació molt elevada. Tanmateix, això no ha passat. Doncic ha estat pràcticament desactivat i l'atac espanyol fluïa.



A poc a poc Eslovènia s'ha anat ficant en partit i han trobat el seu ritme. Els triples han començat a entrar, el moviment de pilota era ràpid i les assistències i els punts queien de manera senzilla. El tercer quart ha acabat amb un parcial de 26 a 27 favorable als eslovens, però Espanya continuava al front del marcador.





I en l'últim quart un parcial de 17-27 ha acabat de llastrar a la selecció espanyola. L'encert que havien tingut durant els 30 minuts anteriors ha desaparegut i Eslovènia s'ha posat per davant. De fet, tan sols ha estat per davant durant 6 minuts en tot el partit, però han estat suficients per imposar-se.





Amb la derrota d'avui, la selecció espanyola s'ha complicat una mica la lluita per les medalles. En quarts de final, el rival en el sorteig serà els EUA, França o Austràlia. Tres dels grans favorits abans dels Jocs Olímpics i que han confirmat les seves bones sensacions.