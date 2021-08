Els Mossos desmantellen una organització criminal que venia cocaïna adulterada a Hospitalet de Llobregat

@EP





Els Mossos d'Esquadra han pogut desarticular una organització criminal, liderada per persones majoritàriament d'origen dominicà, que actuava a l'Hospitalet de Llobregat. Tenien fet una xarxa de punts de venda i consuma de cocaïna adulterada a la zona de Collblanc. Els agents van poder detenir un total de 14 persones, tretze homes i una dona, de diverses nacionalitats i amb edats d'entre 20 i 68 anys. Se'ls acusa de delictes d'organització criminal, tràfic de drogues i blanqueig de capital.





El cas portava sota investigació des de principis d'aquest any, però no ha estat fins fa tres dies quan els agents han pogut dur a terme aquestes detencions. Les proves reunides pels Mossos va portar a la conclusió que existia una trama organitzada i integrada per dominicans a municipis de Barcelona.





Durant diversos mesos, els Mossos han estat estudiant els moviments que realitzava aquesta organització criminal i els punts que utilitzaven per traficar amb les drogues. A més, van descobrir que també hi havia una xarxa de col·laboradors que actuaven com els responsables dels punts de venda.





El 28 de juliol, els Mossos d'Esquadra han realitzat 14 entrades i registres en diferents punts de venda i domicilis que havien investigat i van aconseguir intervenir més de dos quilos de cocaïna, un cultiu de marihuana i material per poder realitzar les dosis. En la mateixa operació es van detenir les 14 persones esmentades anteriorment.





Els investigadors han arribat a la conclusió que amb tot el que s'ha intervingut es podrien preparar 70.000 dosis de cocaïna adulterada, el que suposaria uns 700.000 euros al mercat negre.





De tots els detinguts, només 3 han entrat a la presó. La investigació, segons el comunicat, continua oberta i no descarten que puguin realitzar més detencions durant els pròxims dies.