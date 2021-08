Mena (comuns) vol que els PGE marqui la recuperació econòmica i la transició ecològica

@EP





El portaveu dels comuns, Joan Mena, ha anunciat que estan negociant amb el PSOE incloure en els pressupostos generals de l'Estat (PGE) el traspàs a la Generalitat de la gestió dels trens de Rodalies, i que això vagi "acompanyat dels recursos econòmics "necessaris.





"Pensem que ha arribat el moment en què la bona entesa entre el Govern de l'Estat i el Govern de la Generalitat es concreti amb acords positius", ha afirmat en una entrevista d'Europa Press, i ha apostat perquè el traspàs dels trens de rodalies formi part d'un pla ambiciós que inclogui les àrees metropolitanes de Barcelona, però també les de Tarragona i Girona i, fins i tot, s'explori portar els Rodalies a Lleida.





Ha explicat que aquest traspàs està formant part de les negociacions dels PGE un cop aprovat el projecte de llei i esperen poder fer-ho públic al setembre: "Esperem el suport d'ERC, que volem que se sumi als Pressupostos, i no entendríem que el PSOE s'oposi", ha afegit.





En aquest sentit, Mena ha defensat que els nous comptes estiguin recolzades per les forces que van donar suport a la investidura, i vol que siguin uns els PGE "de l'agenda social", de la recuperació econòmica i la transició ecològica.





SMI A 1.050 EUROS



El portaveu morat ha celebrat les paraules de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que va dir que "es podria plantejar una pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI)" tal com sol·licitava a Unides Podem (UP), i confia que a final de legislatura aquesta pujada pugui arribar als 1.050 euros, tal com es va establir en l'acord d'investidura.





"Entenc que es podrà fer en diferents trams. Si ara arribem als 1.000 euros, serà una molt bona notícia, amb l'objectiu de poder arribar als 1.050 a la fi de la legislatura", i ha destacat que la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, està negociant molt bé aquests increments, tant amb els socis de Govern com amb els agents socials.





PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT



Pel que fa a les finances públiques de la Generalitat, Mena ha dit que hi ha hagut alguna conversa amb el Govern, però que encara no els han contactat oficialment per negociar el seu suport, i ha reclamat que aquests siguin els "grans pressupostos de la transició ecològica".





Per aconseguir el suport dels comuns, el Govern hauria d'apostar per una "reversió de les retallades en educació i sanitat, i també en la privatització de la sanitat", i Mena també els ha demanat valentia pel que fa a la política fiscal.





REFORMA EL DELICTE DE SEDICIÓ



El portaveu de la formació estatge ha assegurat que els preocupa l'actitud de PSOE pel que fa a la reforma del delicte de sedició, perquè "no hi ha manera d'avançar", i ha avisat que si no es dona la correlació de forces al Consell de Ministres per fer-ho, el seu partit ho plantejarà a la taula de diàleg Govern-Generalitat.





Preguntat per si creu que la nova ministra de Justícia, Pilar Llop, voldrà transitar aquest camí, el portaveu dels comuns ha sostingut que vol ser optimista i veure més possibilitats, però que veient els antecedents s'espera que es pugui tornar a bloquejar, en referència a l'anterior titular de Justícia, Juan Carlos Campo.