El vall equatorià de Vilacabamba, on les persones viuen més de 100 anys, té alguns secrets

@EP





A sud de l'Equador es troba la parròquia de Vilacabamba, que rep noms com la vall de la longevitat o l'illa d'immunitat per a les malalties de cor. Aquests noms no han estat escollits a l'atzar, sinó que gran part dels seus habitants han superat els 100 anys amb les seves facultats intactes i gaudeixen d'un gran estat de salut.





Realment Vilacabamba és una petita vall tropical que està situat bastant per sobre del nivell de la mar i que gaudeix del privilegi de no patir grans variacions tèrmiques. Es manté sempre la temperatura entre 18 i 22 graus i, segons alguns estudis, aquestes temperatures són fantàstiques per al funcionament del cor.





Gràcies a una publicació del National Geographic, els investigadors van anar a Vilacabamba per veure què passava en aquesta vall de l'Equador i per poder descobrir el secret de la longevitat dels seus habitants. De tots els estudis que s'han realitzat, els habitants han tingut uns resultats més que sorprenents, ja que les artèries i el cor estan completament sa i compten amb una vista d'una persona de 45 anys.