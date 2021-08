El certificat covid per accedir a l'hostaleria o a l'oci va agafant força a Europa

@EP





Els països de la Unió Europea poden utilitzar el certificat covid dins del seu territori com els sembli millor. No hi ha cap llei o directriu que marqui la seva utilització i és que la crisi sanitària està colpejant a la UE, però no a tots els països de la mateixa manera. Per això, és complicat que es puguin posar d'acord. Actualment, per la UE, només és obligatori per a la mobilitat.





No obstant això, la variant delta i l'augment dels contagis estan començant a fer plantejar noves mesures a alguns països d'Europa com Alemanya. Des de fa uns dies s'exigeix una quarantena a aquelles persones que arribin procedents d'Espanya. Igual que Alemanya, aquestes mesures comencen a estendre i Luxemburg o Bèlgica també les estan aplicant.





Tenint en compte que cada país utilitza les normes a la seva conveniència per la diferència de la crisi sanitària en cada territori, cal tenir en compte que serà molt complicat que el certificat covid posi d'acord a tots els països sobre el seu ús.





L'ÚS DELS PAÏSOS





Vist l'avanç de la pandèmia, Hongria i Dinamarca van ser els primers que van instaurar aquest certificat covid per accedir a diversos establiments o esdeveniments. De moment, aquestes normes es mantindran actives fins al setembre. En el cas d'Àustria, Portugal, Luxemburg o Suïssa també han implantat aquestes mesures per intentar evitar que els contagis continuïn a l'alça.





Malgrat aquest certificat covid, hi ha molts països que van més enllà. Grècia o França són alguns dels territoris que estan començant a posar la vacuna com a obligatòria perquè el país pugui seguir avançant en la lluita contra el coronavirus. I ho fan d'una manera subtil. Sense el certificat de vacunació hi ha en alguns espais on no es pot accedir.





I a Itàlia, per exemple, serà a partir del dia 6 d'agost quan entri en joc aquest certificat per poder accedir a certs llocs. En el cas d'Espanya i Alemanya va per zones del territori i cada ciutat pot anar imposant les seves mesures en funció dels contagis que existeixin. A Espanya, de moment, el Ministeri de Sanitat no vol fer d'aquest certificat covid alguna cosa obligatòria en el territori.