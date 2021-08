Esteban Ocon guanya la seva primera cursa en un caòtic GP d'Hongria

@EP





Esteban Ocon és guanyador d'un gran premi de F1. I és el 111 a aconseguir almenys una victòria. El francès ha aconseguit la victòria en una cursa totalment boja on els grans han anat caient des del primer revolt. A la segona posició ha acabat Sebastian Vettel amb l'Aston Martin i tercer ha estat Lewis Hamilton després d'una remuntada èpica.





La sortida amb la pista mullada ja ha estat diferencial. Bottas ha tocat per darrere a Norris i s'han portat els dos Red Bull per davant. Tots fora. 4 menys per davant i Ocon ja estava segon. Després de la bandera vermella s'ha donat la imatge del gran premi. Bé, de la temporada i, possiblement, de la dècada. Hamilton s'ha quedat sol a la graella mentre la resta entrava a canviar de pneumàtics.





A partir d'aquí, Ocon ha aconseguit el control de la cursa i no l'ha deixat anar en cap moment. Vettel ha estat darrere durant les 70 voltes del gran premi, però no ha tingut pràcticament cap opció d'avançar al francès. Mentrestant, Hamilton ha anat remuntant des de la part del darrere, però amb les dificultats per avançar s'ha vist bloquejat i no ha tingut opcions de victòria.





SAINZ I ALONSO ACABEN QUART I CINQUÈ





El madrileny ha estat tota l'estona entre els 5 primers i durant moltes voltes ha estat al podi. No obstant això, la velocitat amb què ha arribat Hamilton després de la seva quarta parada ha fet que sigui impossible detenir el britànic. Malgrat això, ha acabat en una meritòria quarta posició després d'haver sortit quinzè.



I a l'altra banda dels espanyols, Fernando Alonso ha tornat a regalar màgia dins d'un monoplaça. L'espanyol ha tingut una batalla fantàstica amb Hamilton durant diverses voltes, però un petit error a falta de cinc girs ha permès al britànic passar. Amb tot, ha estat nomenat pilot del dia i se'n va de vacances amb un bon grapat de punts sota el braç.