El 7% dels sanitaris encara no està vacunat contra la covid

@EP





La vacunació continua avançant a bon ritme, però hi ha una petita part del sector dels sanitaris que no estan vacunats. Concretament, un 7% d'ells, però no se'ls pot obligar a vacunar-se si no volen. Aquestes dades són millors que la vacunació contra la grip, però aquest 7% segueix exposat a molt risc.





La directora del Servei Català de Salut, Gemma Craywinckel, ha volgut fer una crida a la població que encara no s'hagi vacunat. La vacuna en si no impedirà que una persona s'encomani de la covid, però sí que aconseguirà que la malaltia es passi de manera més lleu i no hi hagi problemes greus. A més, en l'entrevista realitzada a El matí de Catalunya Ràdio, ha assegurat que esperen arribar com més aviat millor a la immunitat de grup.





Craywinckel també ha volgut referir-se a l'obligatorietat de la vacuna en altres països, però ha assegurat que des de salut no hi ha cap eina legal que permeti fer que tots els treballadors es vacunin contra la malaltia. De fet, demanar un certificat de covid és vulnerar els drets de les persones.





En les últimes setmanes s'està parlant molt del passaport covid per a tothom i en aquest sentit la directora sí que estaria d'acord en aplicar-just en el moment en què tota la població hagi pogut tenir accés directe a la vacuna. En el cas d'una negativa a la vacuna, el que sí que hauran de fer les persones no vacunades és realitzar un test prou sovint per poder demostrar que estan lliures de coronavirus.