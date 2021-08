Telefónica, Orange i Vodafone tornen a recuperar-se en el segon trimestre de l'any

@EP





Telefónica, Vodafone i Orange han millorat les seves xifres al mercat espanyol corresponents al segon trimestre, a l'ingressar 5.255.000 d'euros, un 0,38% més que en el segon trimestre del l'any passat, afectat pel coronavirus.







Tant Telefónica com Vodafone han tornat al creixement després de diversos trimestres encadenats de retrocessos, mentre que Orange ha moderat la seva caiguda d'ingressos al 2,5%, després de registrar un retrocés de més de el 7% en el primer trimestre.





En concret, Telefónica va ingressar 3.045 milions d'euros per la seva activitat a Espanya, Orange, 1.180 milions d'euros i Vodafone, 1.030 milions d'euros en el segon trimestre. Si s'amplia al que va d'any, Vodafone ha assolit uns ingressos per servei fins a juny de 1.876 milions d'euros, un 1% menys que en el mateix període de l'any anterior.





Per la seva banda, els ingressos totals d'Orange han estat de 2.368.000 d'euros, un 5,2% menys, mentre que Telefónica cedeix un 0,2% per facturar 6.106.000 d'euros.





La tendència de mercat al baix cost i la competència han estat la principal causa de la caiguda d'ingressos de les telecos, encara que hi ha altres secundàries com el 'roaming', que, no obstant, ha millorat la comparativa respecte a el segon trimestre, quan va ser pràcticament inexistent.





Durant la conferència d'analistes de Telefónica, el conseller delegat, Ángel Vilá, va assegurar que aquest partida està a al voltant del 40% del que reportava als comptes en 2019.





El que suposa aquest percentatge ho va il·lustrar el conseller delegat d'Orange, Jean-François Fallacher, al xifrar en "desenes de milions d'euros".





ELS DISPOSITIUS A EL RESCAT





Tot i la caiguda o estancament d'ingressos, algunes partides han estat positives per a les grans telecos.







Per exemple, un dels segments 'estrelles' del trimestre han estat les vendes de dispositius.

Orange ha venut un milió de telèfons, dels quals la meitat són 5G, i 700.000 dispositius més, el que es tradueix en uns ingressos de 310 milions d'euros, un 21,5% més.





Així mateix, Telefónica ha disparat un 42,3% la seva facturació fins al juny en la venda de terminals mòbils, que ha suposat ingressos per 154 milions d'euros.





En els seus informes sobre resultats, Vodafone no ha revelat quant ha ingressat en aquest concepte, però en una presentació a finals de maig, el director digital de Vodafone Espanya, Borja Aranguren, va parlar d'un augment "espectacular" de vendes de dispositius en 2021.





La companyia ha estat molt activa en aquest camp, ja que ha tancat acords amb empreses per a dispositius connectats com un amb Netun per substituir el triangle d'emergències en els cotxes o una llum de bicicleta intel·ligent.





Les operadores s'enfronten a un tercer trimestre amb una mica de vent de cua amb un estiu amb més turistes internacionals que l'anterior, el que permetrà augmentar la partida d'ingressos per 'roaming', que gaudeix a més de grans marges.





D'aquí a final d'any, a més es preveu que comenci el repartiment dels fons europeus, on les tres empreses s'han posicionat per rebre ajudes per estendre les seves xarxes i prestar serveis de digitalització a pimes.





Així mateix, les tres han reposicionat les seves ofertes i Vilà (Telefónica) va predir un retorn a creixements de la despesa per client (ARPU).





Les tres companyies acaben de fer-se amb lots iguals de la subhasta de 700MHz per 350 milions d'euros en el cas de Vodafone i Orange i 310 milions d'euros en el cas de Telefónica, tots amb obligacions de cobertura que forçaran a les companyies a intensificar el desplegament del 5G al país.





MÉS MÒBIL A EL AGUAIT





Els propers mesos també estaran marcats per la integració d'Euskaltel a MásMóvil, si els pronòstics es compleixen i l'oferta pública d'adquisició dels segons acaba atraient a l'almenys el 75% dels accionistes de l'operador basc.





Per la seva banda, MásMóvil tenia 9,6 milions de línies a maig de 2021 -últim dada oficial proporcionat i en el qual no es compten les línies M2M que sí es compten en les altres operadores--, als quals s'afegirien 1, 3 milions de línies mòbils d'Euskaltel (a juny de 2021) per a un total de 10,9 milions.







Pel que fa a les línies de banda ampla, Telefónica compta amb 5,88 milions de línies fixes, Orange, amb 4.020.000 i Vodafone, amb 3,1 milions.