Les dones americanes pateixen més per problemes d'alcohol que la resta del món

@EP





El consum d'alcohol en el passat s'ocultava perquè era motiu de culpa. No obstant això, durant els últims anys, les dones han deixat d'ocultar i amagar-se i beuen més en espais públics com els bars. Des de llavors, l'Organització Panamericana de la Salut ha comptabilitzat que el 5,1% de les dones pateixen problemes pel consum de cervesa, vi i altres begudes alcohòliques.





El consum que fan les dones de begudes alcohòliques en comparació amb els homes segueix sent millor i, per això, que sorgeixin tants problemes preocupa les autoritats sanitàries. I això tenint en compte que a la zona americana el consum d'alcohol està molt per sobre de la mitjana mundial i arriba al 25%.





Les dades indiquen que el consum d'alcohol és igual de perillós per a homes que per dones. Els homes de 15 a 49 anys suposa el principal factor de risc per als seus morts al continent americà, però la realitat és que les dones són més vulnerables als efectes de l'alcohol. La doctora Monteiro, consultada per Infobae, ha remarcat que bevent la mateixa quantitat, la dona tindrà més efectes tòxics.





LES CAUSES DELS PROBLEMES





Els cossos dels homes i de les dones funcionen de manera diferent. La proporció d'aigua corporal és menor, el sistema hormonal és diferent i les dones són més propenses a patir les conseqüències negatives de l'alcohol. A això se li suma que la regulació d'aquesta indústria és gairebé inexistent, així que es permet un alt consum.





Amb això, la doctora Monteiro no vol dir que calgui prohibir l'alcohol, sinó que caldria regular-per prevenir el dany que genera en diversos grups de persones. De fet, l'últim informe de l'Organització Panamericana de la Salut indica que si homes i dones beuen la mateixa quantitat d'alcohol, les dones podrien començar a emmalaltir pel simple fet de com processa l'alcohol un cos i l'altre.





A més dels problemes ja esmentats, se sumen casos que són única i exclusivament per a les dones com el càncer de mama, l'embaràs involuntari o el risc de tenir un fill amb síndrome d'alcohòlica fetal.





A Amèrica, el consum d'alcohol normalment s'ha associat a persones que tenien poder i eren privilegiades. Per això, era més comú que els homes beguessin més que les dones. Bàsicament, en èpoques passades, els homes tenien permès beure en llocs públics, mentre que les dones no.





A part de problemes físics, l'alcohol també genera problemes psicològics que són complicats de revertir. Afecta la vida individual de la persona, però això també acaba fent efecte en la vida col·lectiva. Per això, molts psicòlegs criden a les dones a què rebin ajuden professional, ja que trencar l'addicció és realment complicat, però és un primer pas molt valuós.









EL CONTROL DEL TABAC I DE L'ALCOHOL





L'ús d'impostos selectius podria ser una manera molt efectiva per intentar controlar el consum de tabac i d'alcohol. Des de la mateixa OPS ja està recomanant posar en marxa un paquet tècnic amb diverses mesures per intentar prevenir els problemes de salut relacionats amb l'alcohol i que eviti que part de la societat vulgui consumir en grans quantitats.