Itàlia envia ajuda a la regió de Sicília davant l'onada d'incendis de les últimes hores

@EP





Itàlia també està embolicada en una setmana complicada pel que fa a incendis. En les últimes 48 hores hi ha deslligats més de 160 focs a la regió de Sicília. D'aquests, 124 han estat originats en zones forestals, mentre que 38 s'han produït en zones urbanes. A conseqüència d'aquests incendis, les autoritats han hagut d'evacuar cent de 150 persones dels seus habitatges.





En els incendis estan treballant uns 5.500 bombers i agents rurals per intentar aconseguir que s'extingeixin. Dels focs actius que hi ha actualment, el pitjor ja ha calcinat més de 800 hectàrees de bosc i vegetació.





Donades les circumstàncies, el primer ministre italià ha declarat l'estat de mobilització nacional. Per això, s'ha enviat personal i voluntaris per intentar aturar el foc a la regió de Sicília.





A més de la mobilització, el governador de la regió de Sicília ha demanat una reunió extraordinària per al dilluns, ja que és necessari fer un balanç i poder coordinar les accions que s'estan duent a terme per culpa de l'incendi. Les xifres que manegen des del Govern italià són aproximades, però s'explica que per poder rehabilitar tot seran necessaris més de deu milions d'euros.