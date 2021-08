L'OMS està molt preocupada pels augments de contagis provocats per la variant delta

@EP





El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, s'ha mostrat molt preocupat davant la propagació de la variant delta del virus. Ha avisat que en les pròximes setmanes es pot arribar a un total de 200 milions de persones contagiades a tot el món.





"La pandèmia acabarà quan el món decideixi acabar-la perquè comptem amb totes les eines de prevenció, test i tractaments", ha assegurat el director de l'OMS. Mentrestant, els contagis segueixen augmentant i els morts per covid no deixen de créixer.





La variant delta està significant un problema per a tothom. S'ha detectat ja en 132 països i és molt més contagiosa, com han demostrat diversos estudis, que les variants anteriors. Tedros ha volgut afegir que el nombre més gran de contagis també és causat pels contactes que hi ha actualment. S'han relaxat les restriccions i això ajuda a l'expansió del virus.





L'OMS s'ha marcat com a objectiu que a finals de setembre el 10% de la població total estigui vacunada i que a final de 2022 sigui el 70%. No obstant això, aquestes dades són massa optimistes ara mateix, ja que hi ha països que estan administrant menys dosi que altres.