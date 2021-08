No s'espera gran cosa de la reunió Govern central-Generalitat

A pocs dies d'haver-se celebrat la reunió de presidents, aquest dilluns es reuneix la comissió bilateral Govern central-Generalitat, se suposa que per parlar de temes d'"interès" per a la Catalunya del bipartit mal avingut, no ens enganyem. No serà una reunió pràctica, sinó que des del govern català l'han plantejat com una més per avançar en el tema de la consulta, negociar en solitari el repartiment dels fons europeus i presentar 56 peticions, algunes de les quals seran impossibles d'aconseguir. Però cal demanar-les perquè no es digui.





Pedro Sánchez i Pere Aragonès @ep





La reunió bilateral porta amb si crítiques: uns en veu baixa i altres amb amplificador de presidents i partits polítics de la dreta i "liberals" d'aquest país tensionat, al qualificar-la com privilegis de el govern als nacionalistes pel seu suport a l'Executiu. Una situació que en ple estiu segueix donant molt de què parlar, com si amb els efectes del covid no hagués ja prou en aquest país.





Potser per això, pels canvis en el govern i per l'actitud dels partits de l'oposició, el president i secretari general del PSOE ha volgut enviar una carta als seus militants per explicar-los el que ha fet el govern / partit en aquests 365 dies . "Un any que ha tingut molt desgast i on han demostrat que el PSOE mai defalleix quan es tracta d'atendre les necessitats", segons Sánchez. Perquè amb eslògan inclòs "som un govern que actua", diu la missiva .. Com ja la hauran llegit, els que estiguin interessats, no cal seguir parlant d'ella, només ressaltar el paràgraf que diu que "aquesta Espanya progressista que encapçala a nivell mundial el reconeixement de drets i llibertats, com passa sempre que el Partit Socialista assumeix les tasques de govern en el nostre país. Perquè som el partit que escolta i que respon ". en aquest punt, cal aclarir que escoltar i respondre ha de ser d'una manera selectiva, perquè amb els periodistes aquestes afirmacions no es compleixen.





En un estiu calent per les altes temperatures i els nombrosos incendis que s'estan produint pel territori, aquesta reunió bilateral no tancarà les diferències insalvables que hi ha entre els partits independentistes i el govern d'Espanya. És més, crec que es van a intensificar perquè els objectius no són els mateixos, i cada vegada més el govern d'Aragonés, pressionat pels Puigdemont, l'ANC i companyia, va haver de guardar distància amb el govern d'Espanya perquè no li diguin traïdor, cosa que li molesta i molt al sensible president català i no diguem a Oriol Junqueras, que vol nedar i guardar la roba





Vistes les coses, no esperin molt de la reunió, encara que en les compareixences mediàtiques diguin que és un primer pas que les coses van bé. El millor que poden fer és anar-se'n tots de vacances, perquè el país no se'n va en orris sense ells, i la ciutadania podrà descansar unes setmanes de les seves representants.