Suspenen un concert de Sergio Dalma després que l'artista encoratgés al públic a incomplir les mesures antiCovid

Sergio Dalma ha viscut un dels moments més vergonyosos de la seva carrera: l'organització de les Noches del Malecón, un cicle de concerts que es realitzen a Múrcia Riu, es va veure obligada a suspendre el concert de Sergio Dalma mentre s'estava produint després que el artista demanés al públic en reiterades ocasions que incompleixin les mesures antiCovid.





Animats per l'artista, els assistents al concert es van aixecar dels seus seients en més d'una ocasió i van ballar cançons, incomplint les normes que s'apliquen per a aquest tipus d'esdeveniments. No obstant això, Dalma va decidir desafiar l'organització: "Anem a interrompre el concert cada vegada que els facin seure", va arribar a dir el cantant en un moment de la seva actuació.













Quan l'organització es va adonar que eren incapaços de fer complir les normes, van decidir acabar amb el concert, no deixant que el artista toqués totes les seves cançons: "No podem permetre que ningú, sigui qui sigui, posi en risc tot l'esforç realitzat durant els més de seixanta espectacles que hem celebrat a la nostra tercera edició ", va explicar Las Noches del Malecón a través de les seves xarxes socials.