Vilagrà creu que els fons EU "s'han de pactar" a la comissió bilateral d'aquest dilluns

@EP





La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha assegurat aquest dimecres que el Govern té clar que els fons europeus Next Generation EU "s'han de pactar" en el marc de la comissió bilateral entre el Govern central i la Generalitat d'aquest dilluns perquè és un aspecte central d'economia de primer nivell, i tot i que l'executiu espanyol vulgui que es tracti en altres reunions.





Així ho ha indicat aquest dilluns en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, el dia en què es reuneix la comissió bilateral després de tres anys de no fer-ho i on s'espera que el Govern demani 56 traspassos que creu pendents, entre ells la gestió de l'Aeroport del Prat de Barcelona, inversions a Rodalies, competències de la Seguretat Social, més funcions per als Mossos o la gestió de beques educatives.





La trobada es celebra tres dies després de la cimera de presidents autonòmics de Salamanca, on l'Executiu de Pedro Sánchez va abordar amb les comunitats els Next Generation, però Catalunya va ser l'única comunitat que no va participar de la reunió al declinar el president Pere Aragonès la invitació .





La consellera ha destacat que, tot i que no es trobi en l'ordre del dia oficial de la reunió d'aquest dilluns, s'exposarà la proposta de la Generalitat sobre el repartiment dels fons.





També ha dit que Catalunya ha demostrat "àmpliament" la bona gestió dels fons europeus en múltiples convocatòries amb projectes transformadors en digitalització i sostenibilitat i que ha de poder gestionar els màxims possibles, de manera que el Govern hauria de potenciar la capil·laritat del territori perquè la inversió arribi a totes les àrees i empreses.





"RITME DE TREBALL INTENS"



Vilagrà ha explicat també que hi ha molts temes sobre de la taula, que van des de temes d'infraestructures fins d'ocupació: "Tenim molts deures i volem un ritme de treball intens per tenir tots els traspassos com més aviat millor".





I ha afegit que l'important és que els acords polítics s'arribin a executar perquè sovint ha ocorregut que l'engranatge burocràtic i la valoració econòmica han portat a una molt lenta execució, però que aquesta vegada "no es deixarà passar ni una".





Sobre la conferència de presidents de divendres passat a Salamanca a la qual no va acudir Aragonès, la consellera ha reivindicat que "no hi havia documents ni treball de fons", de manera que es va decidir no assistir-hi.





Els AVALS DE L'ICF



Sobre el projecte de llei auydiovisual, ha indicat que "preocupa" perquè hi ha molt en joc amb el català.





D'acord a les declaracions de la nova ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que l'independentisme "hauria d'haver après la lliçó" ha assenyalat que l'única lliçó vindrà del que diguin els ciutadans a les urnes.





Preguntada per si es parlarà dels avals de l'Institut Català de Finances (ICF) per pagar la fiança de el Tribunal de Comptes en la reunió d'aquest dilluns, ha assegurat que "es vol separar completament" dels temes que es tractaran perquè entra en la resolució del conflicte polític que volen abordar a la taula de diàleg de setembre entre els màxims representants polítics de l'Estat i de Catalunya.