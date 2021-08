"M'hauria d'haver posat la maleïda vacuna": el testimoni d'un home de 39 anys que ha mort per Covid

Un home li va enviar a la seva parella un missatge punyent abans de morir de Covid-19 a l'hospital. "M'hauria d'haver posat la maleïda vacuna", va afirmar Michael Freedy, de 39 anys, que no es va vacunar i va contraure el virus després de marxar de vacances amb la seva promesa Jessica DuPreez i els seus cinc fills.





Freedy va decidir esperar un temps abans de rebre la vacuna Covid per veure quins efectes té a llarg termini, però es va emmalaltir a causa de virus i va passar els seus últims dies a la UCI, sense poder respirar i connectat a un respirador.





Michael Freddy amb la seva família - Gofundme





En declaracions a l'estació de televisió KMOV aquest diumenge, la dona de la víctima va afirmar desconsolada que volien "esperar només un any des del llançament [de la vacuna] per veure quins efectes tenia la gent, però mai hi va haver cap intenció de no contraure-".







La Sra. DuPreeze ha explicat que ella i el seu fill gran ara han rebut la seva primera dosi de la vacuna contra la Covid, i lamenta no haver fet que la seva parella rebi una vacuna. "Només tenia 39 anys. Els nostres nadons ara no tenen pare. No pots dir que sóc jove i això no m'afectarà perquè ho farà", afirma.





"Esperava estar 30 anys més amb ell", lamenta la dona de l'fallecido..Dos setmanes abans de la tragèdia, la família havia estat de vacances a San Diego, on havien estat jugant a la platja sota el sol. El que mai van saber és que aquest viatge seria un comiat.