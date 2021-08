Isabel Pantoja compleix 65 anys en soledat

El 2 d'agost és una data molt assenyalada en el calendari per a la família Pantoja. La seva matriarca, Isabel Pantoja, compleix anys. Són 65 els que aconsegueix la tonadillera en el dia d'avui i la celebració, la més atípica, estaria marcada per l'absència de la seva família i amics, dels quals s'ha envoltat en anys anteriors.





Pantoja @ep





Molt s'ha especulat aquests dies sobre com celebraria Isabel Pantoja seu 65 aniversari després d'un any marcat per les disputes familiars i projectes professionals que no han convençut a l'audiència. Va ser la seva neboda Anabel Pantoja que va revelar en primera persona que no hi hauria celebració aquest any. "No hi haurà festa" va dir contundent la col·laboradora i influencer. Anteriorment la seva filla Isa Pantoja va manifestar que només cridaria a la seva mare pel seu aniversari. Tot indica que les multitudinàries festes que acollia Cantora anys anteriors, plenes de familiars, amics, fans i amanides amb gaspatxo i el tradicional pollastre a la Pantoja servit a la idíl·lica piscina de la finca de Medina Sidonia, ja formen part del passat.





Aquest any Isabel es prepara per celebrar els seus 65 anys en la més estricta intimitat i austeritat. Després dels murs de Cantora, la tonadillera bufarà les espelmes amb la seva mare, la senyora Anna, i el seu germà Agustín Pantoja, els que romanen a la finca al costat d'ella i dels que no s'ha separat des que va començar la pandèmia. Isabel no espera la visita ni d'amics ni dels seus fills, amb els viu un complicat moment i dels quals es troba completament allunyada des que Kiko Rivera manifestés públicament el seu malestar per la gestió que havia fet la seva mare amb l'herència del seu pare, Francisco Rivera Paquirri, i carregués durament contra ella en diversos programes de televisió i publicacions.





Queda per saber si Kiko i Isa prendran la iniciativa de felicitar la seva mare en xarxes socials, propiciant d'aquesta manera un acostament amb la seva mare. Des Chance li enviem a Isabel la nostra felicitació per la seva 65 aniversari i li desitgem que, tot i les circumstàncies, passi un gran dia.