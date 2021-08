Vettel declara davant els comissaris per portar una samarreta LGTBIQ + al GP d'Hongria

@ AFP7 / Europa Press





Sebastian Vettel va haver de declarar davant els comissaris per saltar-se els procediments pre carrera al GP d'Hongria i haver portat una samarreta LGTBIQ + mentre sonava l'himne. L'alemany va explicar que li va caure una reprimenda per aquest motiu, per lluir una samarreta i una mascareta (que també va portar un cop va acabar el gran premi) en favor d'aquest col·lectiu.







La decisió de portar aquesta vestimenta aquest cap de setmana ha estat justificada per al pilot d'Aston Martin: Hongria ha estat notícia per les seves polèmiques decisions respecte al col·lectiu LGTBIQ +, ja que ha aprovat una llei que prohibeix parlar amb llibertat sobre la diversitat sexual a les escoles.





Per aquesta raó el pilot Sebastian Vettel va voler mostrar-se en contra d'aquesta llei i en favor del col·lectiu i va dur una samarreta amb els colors que el representen en la qual es podia llegir "Same Love" (el mateix amor).





"He escoltat que m'han citat a declarar perquè em vaig deixar la samarreta posada durant l'himne nacional. Estic content si em desqualifiquen, que facin el que vulguin, tant me fa. Ho tornaria a fer", va declarar Vettel a Sky Sports. Però finalment tot ha quedat en un avís.