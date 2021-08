Ayuso denuncia que cada concessió que es dóna a Catalunya és "en detriment d'Espanya"

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciat aquest dilluns que no pot ser que "cada concessió" que se li dóna sempre a Catalunya sigui "en detriment d'Espanya".





"Aquesta és la tirania de les minories", ha manifestat la dirigent regional en una entrevista a 'Telecinco', recollida per Europa Press, preguntada per la reunió que mantindran el president de Govern, Pedro Sánchez, i el de Catalunya, Pere Aragonès.





Isabel Díaz Ayuso @ep





Ayuso veu "lògic" que el president es reuneixi amb les comunitats autònomes, com ha fet amb ella dues vegades, però ha censurat que ho faci amb el de Catalunya després de "semblant desvergonyiment" de no acudir a la Conferència de Presidents de divendres passat . D'aquesta reunió, segons ha exposat, "l'únic que pot sortir és un Estat cada vegada més debilitat en mans d'aquells que el volen dirigir d'una manera totalitària".





"Jo crec que tothom sap des de fa anys que hi ha un full de ruta, que hi ha un camí emprès per part dels independentistes que s'ha accelerat en els últims anys i, per tant, cada concessió que se'ls dóna sempre és a detriment d'Espanya ", ha manifestat.





Al seu parer, no pot ser que "pretenguin controlar" l'aeroport del Prat, el Seprona i l'Agència de Protecció de Dades. En aquest sentit, ha criticat que "les dades personals de tots els catalans" passin a mans d'aquells que "no dubtarien a cometre qualsevol tipus d'il·legalitat per seguir augmentant aquest projecte independentista que és absolutament il·legal".





Ayuso creu que els nacionalistes han estat partits polítics "fonamentals a al final per grans governs a Espanya i al llarg dels anys se'ls ha anat concedint tota mena de privilegis". "Això se'ns ha tornat en contra i és un error d'absolutament tots, que mai hauria d'haver succeït i, per descomptat, el que hem de buscar són polítiques en el sentit contrari", ha assenyalat.