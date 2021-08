Espanya tanca juny amb 9 assassinats per violència de gènere i es converteix en el mes més negre en gairebé una dècada

Un total de 9 dones van ser assassinades per violència de gènere en el juny més negre des de fa nou anys, segons reflecteix l'últim Butlletí Estadístic Mensual sobre violència de gènere.





D'acord amb el portal estadístic de la Delegació de Govern contra la Violència de Gènere, juny de 2021 es converteix en el pitjor mes de l'any, amb 9 assassinats masclistes, i en el juny amb més assassinats masclistes des de l'any 2012.









En concret, al juny de 2012 van ser assassinades 10 dones per violència de gènere i des de llavors, la xifra s'havia mantingut per sota. En aquest mateix mes de 2013, es van registrar dos; el 2014, tres; el 2015, cinc; el 2016, dos; el 2017, tres; el 2018, sis; el 2019, set; i el 2020, un.







En el Butlletí, el Ministeri d'Igualtat analitza que la xifra de nou assassinats masclistes "està molt per sobre del nombre mitjà (5,1) de dones víctimes mortals dels mesos de juny del total d'anys dels que es tenen dades disponibles" .





També és el pitjor mes del que va d'any, ja que al gener es va comptabilitzar un assassinat masclista; al febrer, dos; al març, dos; a l'abril, quatre; i al maig, set.





En total, en el que va de 2021 han estat assassinades per violència de gènere un total de 28 dones. L'última actualització es correspon amb el cas de la dona de 38 anys presumptament assassinada per la seva parella a Barcelona el passat 21 de juliol. La víctima no tenia filles ni fills menors d'edat i no hi havia denúncies prèvies.





El nombre de dones assassinades per violència de gènere a Espanya ascendeix a 1.106 des de l'any 2003, quan es van començar a recopilar aquestes dades.





A més, tres menors han estat assassinats en casos de violència de gènere en el que va de 2021. L'última actualització es correspon amb la confirmació de el cas d'Olivia, la nena de 6 anys presumptament assassinada pel seu pare a Tenerife el 27 d'abril. A més, es troba en investigació el cas de la seva germana Anna, d'1 any, el cos no va ser trobat al mar.





AUGMENTEN LES TRUCADES AL 016





D'altra banda, el Butlletí revela que al mes de juny es van incrementar les trucades pertinents al telèfon 016 contra la violència de gènere fins 9.049, la segona xifra més alta de tota la sèrie, representant un 5,7% més que al juny de l' any 2020. Cada dia es van rebre una mitjana de gairebé 300 trucades.





Per persona que fa la trucada, durant el mes de juny de 2021, el 68,9% de les trucades van ser efectuades per la mateixa víctima, fet que suposa una disminució de 0,8 punts percentuals respecte a juny de 2020; el 24,2%, per familiars i cercles pròxims, fet que suposa una disminució de 0,7 punts; i el 6,9% per altres persones.





A més, en el que va d'any fins al juny, s'han registrat un total de 41.852 trucades pertinents al 016 contra la violència de gènere, 1 1,83% menys respecte al mateix període de l'any 2020.