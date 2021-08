Apunyalen a una concursant de 'Supervivientes 2018' i a la seva filla

Saray Montoya, concursant de 'Supervivientes 2018' i protagonista de 'Els Gispy Kings' ha estat apunyalada aquest cap de setmana pel seu cunyat i el seu sogre. Els agressors han atacat també a la seva filla.





"Em trobo malament. Em trobo feble. Ha estat una pallissa, una agressió amb tisores. Ha estat una cosa horrible ", començava dient Saray Montoya a l'inici d'una entrevista amb Telecinco. "La meva filla Naiara està malament, li van donar una punyalada al pit i una mossegada. Ha estat un intent d'assassinat", denuncia.







"Ells no són la meva família, la família no fa això", ha afirmat Saray Montoya. "Estàvem assegudes al sofà i la meva filla em va preguntar si estàvem vives o mortes", recorda visiblement afectada.





L'afectada no entén com l'atac ha pogut venir de la seva pròpia família. "La meva nena és la seva néta, és la seva neboda. Com han pogut fer-li això a un tros de la seva sang. Han volgut matar la meva nena".







"El germà del meu marit va entrar i es va liar a pals amb la meva nena. Llavors van venir tots els homes a buscar-me. Van començar a clavar-me ganivetades, amb tisores, es va acarnissar ... Agafava fins impuls ", ha denunciat.





Per sort, no es tem per la vida de cap de les dues afectades. Per la seva banda, la policia està intentant localitzar els dos agressors, que van aconseguir fugir del lloc i ara es troben en recerca i captura.