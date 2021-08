Com s'alimenta un forat negre?

Astrònoms han pogut obtenir una visualització directa del procés d'alimentació nuclear d'un forat negre a la galàxia NGC 1566 a través de la detecció d'una nova classe de filaments.





Un treball liderat per la investigadora de l'Institut d'Astrofísica de Canàries (IAC) Almudena Prieto, ha descobert l'existència d'estructura filamentoses de pols llargs i estrets que envolten i alimenten els forats negres que es troben al centre de les galàxies i que podrien ser la causa natural de l'enfosquiment del centre de moltes galàxies quan els seus forats negres estan actius.





Forat negre @ep





Els resultats de l'estudi s'han publicat a la revista Monthly Notices de la Royal Astronomical Society (MNRAS). han estat obtinguts gràcies a imatges del telescopi espacial Hubble i del Very Large Telescope (VLT), de l'Observatori Europeu Austral (ESO), i l'Atacama Large Millimetre Array (ALMA), a Xile.





Els telescopis combinats mostren una instantània en què s'observa com es separen els filaments de pols per dirigir-se directament a centre de la galàxia, on circulen i giren en espiral al voltant del forat negre fins que són engolits per ell.





"Aquesta xarxa de telescopis ens proporciona una perspectiva completament nova d'un forat negre supermassiu gràcies a les imatges en alta resolució angular i a la visualització panoràmica del seu entorn, ja que ens permeten seguir l'esvaïment dels filaments de pols precipitant-se en el seu interior", explica en un comunicat Almudena Prieto, autora principal de l'article.





L'estudi és resultat del projecte a llarg termini parsec, de l'IAC, que busca comprendre com els forats negres supermassius desperten d'una llarga vida d'hibernació, i després d'un procés d'acreció del material que està al seu voltant, es converteixen per un curt període de temps en els objectes més poderosos de l'Univers.