Mercadona obre un nou model de botiga "eficient" a Reus

Mercadona ha inaugurat aquest dilluns un nou supermercat "eficient" a Reus (Tarragona) situat a l'avinguda Marià Fortuny, i que comporta el tanca de l'establiment que l'empresa tenia al número 11 del carrer Cels Gomis i Mestre.





En un comunicat, la companyia ha detallat que la nova botiga ha suposat una inversió de 6,4 milions d'euros i en la seva reforma han participat 40 proveïdors, que han donat feina a més de 250 persones durant la fase d'obres.





Nou supermercat Mercadona a Reus @ep





Amb aquesta obertura, ja són 24 els supermercats Mercadona que disposen del nou model de botiga eficients a la província de Tarragona, d'un total de 34, i tots els treballadors de l'antic establiment s'han reubicat a la nova botiga, que tindrà una plantilla de 55 persones.





Aquest nou supermercat disposa de xarcuteria amb pernil al tall i envasat, gòndola central a la perfumeria per a la cosmètica especialitzada, un servei de suc de taronja acabat d'esprémer, sushi, maquina per tallar el pa, pastisseria refrigerada i nous expositors de peixateria.





També s'ha incorporat la nova secció 'A punt per menjar', que ofereix 35 plats preparats i que se serveixen en envasos fabricats amb materials naturals, amb canya de sucre, cartró i paper.





Els nous supermercats tenen un disseny renovat: nous colors i materials, tant a la façana com en la distribució de seccions; zones àmplies i diàfanes per facilitar l'entrada de llum natural, i colors càlids per delimitar diferents ambients.





Així mateix, s'inclou una nova entrada són doble vidre per evitar corrents d'aire, passadissos més amples i dos models de carros "més ergonòmics i lleugers", el que se suma a les mesures ambientals per reduir el consum energètic en fins a un 40%.





ESTALVI ENERGÈTIC





Mercadona també ha treballat per millorar l'aïllament tèrmic i acústic amb l'optimització dels materials i el gruix de les parets i sostres, així com congeladors horitzontals, que són més eficients energèticament i més respectuosos amb el medi ambient.





La nova botiga disposarà d'un sistema d'il·luminació LED automatitzat que es regula segons les zones i els moments del dia per a una gestió energètica més eficient, mentre que a la coberta s'han instal·lat 500 metres quadrats de panells fotovoltaics.





També s'han introduït mesures per millorar l'ergonomia i eliminar sobreesforços per als empleats; s'han ampliat i equipat les zones comunes dels treballadors, i s'ha avançat en la connexió i integració tecnològica per facilitar la gestió de supermercat.