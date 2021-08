Un home demana menjar a domicili i li roba la moto al repartidor

Pixabay





L'amo d'una empresa d'alimentació d'Argentina va denunciar que un home va demanar menjar a domicili i, quan van anar a lliurar-lo, li va robar la moto al repartidor.





Segons va declarar la víctima a mitjans locals, ell estava lliurant el menjar a la noia que hi havia amb el lladre quan aquest li va dir "dóna'm ho tot". El repartidor va empènyer a l'home per lliurar-se d'ell i, segons relata, en aquest moment aquest va treure una arma.





Per aquesta raó diu que va fugir del lloc dels fets, perdent la moto, que era del seu avi i tenia només un any. El pitjor, assenyala, és que el lladre va actuar a cara descoberta i la policia no ha fet res per aturar-lo.