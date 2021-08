Condemnat a un any de presó per llançar una llauna a un mosso a una vaga a Barcelona el 2019

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a un any de presó a un manifestant que va participar en la protesta a l'estació de plaça Catalunya de Barcelona durant la vaga general de febrer de 2019, on va llançar a la línia policial "una ampolla i una llauna de cervesa , les característiques no han quedat determinades ".





La sentència considera provat que un mosso es va lesionar a l'abductor a l'intentar esquivar l'ampolla i que la llauna va colpejar a un altre a l'avantbraç sense ferir-li.





Els magistrats de la secció 6 de l'Audiència de Barcelona exposen a la sentència que l'acusat va participar en la protesta del 21 de febrer de 2019, en què diverses persones van tallar les vies de tren, i expliquen que ell va estar al vestíbul de la estació però no consta que "baixés a la zona de vies de l'estació o provoqués la interrupció del trànsit ferroviari".





Li condemnen per un delicte d'atemptat i haurà d'indemnitzar amb 113 euros a cada un dels policies implicats, mentre que el tribunal l'absol a ell i a l'altre manifestant jutjat en la mateixa causa de delicte de desordres públics.





En el judici celebrat el 19 de juliol, la Fiscalia va demanar una condemna de quatre anys de presó i una multa de 2.160 euros; i la Generalitat, que exercia l'acusació particular en representació dels agents, va reclamar multar-lo amb 720 euros i condemnar-lo a sis mesos de presó.